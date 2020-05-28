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7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenen ve 7 aylık hamile olan Ebru Şancı, “Allah nasip ederse durmak yok, iki çocuk daha istiyorum, 5 olsun” dedi.

7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Şancı, Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti. Şancı, önceki gün konuk olduğu canlı bir yayında merak edilenlerini anlattı.

Eşiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir kafede tanıştıklarını açıklayan Şancı, üç gün sonra yemeğe çıktıklarını belirtirken, ondan sonra eşinin kendisini hiç bırakmadığını söyledi.

"İstediğim gibi bir evlilik teklifi gelmedi" diyen eski manken, 10’uncu yıllarında eşinin telafi etmesini beklediğini ifade etti.

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"KISKANCIM AMA SİNSİYİM"

İlişkide nasıl biri olduğunu anlatan Şancı, "Ben kıskancım ama sinsiyim. Alpaslan ise kıskançlıkta tam bir ruh hastası" dedi.

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Yakın zamanda 3'üncü kez anne olmaya hazırlanan Şancı, "İkizlerimiz tüp bebek. Oğlumuz ise kendiliğinden, tamamen doğal. Allah nasip ederse durmak yok, iki çocuk daha istiyorum, 5 olsun" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUZUN SÜNNETİNİ ŞATODA YAPACAĞIZ"

7 ayılık hamile olan Ebru Şancı, "Oğlumuzun adını Kürşat Fırat koyacağız. Zamanı gelince sünnet düğününü de bizim evlendiğimiz tarihi Kasteel Den Brandt Şatosu'nda gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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