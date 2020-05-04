Ebru Şancı Aile Bakanlığı'ndan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından'

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile verdiği aşk pozlarından sonra yaptığı paylaşımla olay oldu.

Karnı burnunda isim sık sık eşinin telefonla fazla vakit geçirmesinden şikayet ediyordu. Şancı bu sorunla baş edemeyince çareyi eşini bantlamakta buldu. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Şancı paylaşımında Aile Bakanlığına seslendi.

Ebru Şancı eşinin o anları paylaşarak şunları yazdı: "Yasaklansın @ailevecalisma. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."

OĞLU OLACAK

Karantina sürecini Bodrum'daki yazlığında ailesiyle geçiren Ebru Şancı'nın bu kez bir oğlu olacak. Çift bebeklerine Kürşad Fırat ismini verecek. Hamileliğini duyurduktan sonra bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Şancı, bir kızı daha olacağını açıklamıştı. Ancak bir akşam yediği kısırdan dolayı rahatsızlanan ve hastaneye giden Ebru Şancı, bebeğinin de kontrol edilmesiyle şaşkına döndü. Kız bebek bekleyen Şancı, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.



