7 aylık hamile olan Seray Sever imaj tazeledi! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Severi hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.



İmaj tazeleyen Seray Sever, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarına yenilerine ekleyerek son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarına bakım yaptıran ünlü şarkıcı, bir fotoğraf çekiminden yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.



Karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'in son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.



