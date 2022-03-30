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  4. 7 aylık hamile olan Seray Sever imaj tazeledi! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı

7 aylık hamile olan Seray Sever imaj tazeledi! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı

30.03.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. İmaj tazeleyen Seray Sever, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarına yenilerine ekleyerek son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'in son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.

7 aylık hamile olan Seray Sever imaj tazeledi! Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.

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Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Severi hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

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İmaj tazeleyen Seray Sever, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarına yenilerine ekleyerek son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarına bakım yaptıran ünlü şarkıcı, bir fotoğraf çekiminden yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı.
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Karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'in son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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Seray Sever
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