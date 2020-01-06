YURTHABER
  4. 7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 06.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç.

7 ayrı suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firari yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunuslar, çok sayıda suçtan yakalaması olan çocuk yaşta firariyi yakaladı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Motosikletli (Yunus) Timleri ekiplerinin devriye görevi sırasında İnönü İlkokulu çevresinde H.Ç. isimli bir şahsı yakaladı. Polis, 4 kez otodan hırsızlık, 2 kez motosiklet hırsızlığı, ve 1 kez de mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 7 dosyadan firari olarak aranan şahsı kıskıvrak ele geçiren polis, polis merkezine getirip gözaltına aldı.
Aynı gün mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Köpek eğitim kursuyla köpeklerle daha iyi iletişim kurabilmek amaçlanıyorKöpek eğitim kursuyla köpeklerle daha iyi iletişim kurabilmek amaçlanıyor
Keşanlı sokak müzisyenleri soğuk havayı şarkıları ile ısıtıyorKeşanlı sokak müzisyenleri soğuk havayı şarkıları ile ısıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Durmuş Ailesinin Acı Günü

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Edirne Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:24
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:32

Edirne Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Çakbil Eczanesi
Merkez
Gölet Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Kuran Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

Adını Fatih'in verdiği köy, adına yakışır konseptle öne çıkacak

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak’ta

Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak’ta

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye’de oturaklar kaldırıldı

Selimiye’de oturaklar kaldırıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.