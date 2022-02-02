7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti

Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

7 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ

Geçtiğimiz sene ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti. 3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Seray Sever 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı.

