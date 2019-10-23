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7. Boğaziçi Film Festivali’nde Meryem Uzerli ile “Kovan” rüzgârı!

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SİNEMA TV  | 23.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

7. Boğaziçi Film Festivali’nin 5. günü olan 22 Ekim Salı günü, Atlas Sineması’nın son seansı olan 21:30’da Kovan filmi seyircilerin karşısına çıktı.

Sinemanın bütünlüğünü savunan festival kapsamında Ulusal Yarışma bölümünde yarışan Kovan filmi, hayatı değişen bir kadının hikâyesini seyirciler ile buluşturdu. Yoğun katılım ile gerçekleşen filmin gösteriminin ardından, filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, başrol oyuncularından Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı. Soru cevap bölümünün moderatörlüğünü Kürşat Saygılı yaptı.

Almanya’da yaşayan Ayşe’nin kendini keşfetme yolculuğu takip eden Kovan, bir kadının kendini keşfetme yolculuğunu temel alıyor. Annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin’e geri dönen genç kadın, geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Annesi vasiyeti olarak Ayşe’ye, ona da kendi annesinden yadigâr kalan arılığı bırakıyor. Almanya’da kurmaya çalıştığı hayattan apayrı bir yola sürüklenen Ayşe için doğa ile bütünleşme ve kendini kabullenme süreci başlıyor ve sözde yenilgilerin aslında yeni kapılar açtığı bir kez daha gözler önüne seriliyor.

  1. Boğaziçi Film Festivali, kapsamında gerçekleştiren filmin gösteriminin ardından seyircilerle buluşan film ekibinden Meryem Uzerli filmin doğaya dokunan yanına değinerek; “Her mesleğin bir zorluğu var. Film yapmak tabii ki çok zor bir şey, çok önemli bir şey. Şu andaki doğanın durumu sebebiyle bence bu konuda aracılık etmek daha önemli. Arılar olmazsa biz olamayız. Arılar her geçen gün daha da azalıyor. Film çekmek, sanat tabii ki çok önemli ama bizim doğamız şu anda ölüyor.” diye konuştu. Filmin temeline Macahel saf kafkas arılarının alınması da seyircilerden övgü aldı.

“Ekosistemi bozan tek varlık olan insanın haddini biraz aştığını düşünüyorum. Bu film aslında insana biraz dur demeyi hedefleyen bir film. Hepimiz doğaya yabancılaşmış durumdayız, kendimizi çok önemsiyoruz.” diye konuşan yönetmen Eylem Kaftan, doğanın daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu filmde arılara hiçbir şekilde zarar verilmediğini belirten yönetmen, Artvin Arıcılar Derneği ve Macahel Arıcılar Derneği ile çalıştıklarını ve sahneler için kendiliğinden ölen arıları biriktirdiklerini söyledi. Başrol oyuncusu Meryem Uzerli hakkında da konuşan yönetmen ilk başta oyuncusuna karşı önyargılı olduğunu belirti. “Biz sanat sineması tutkunları popüler oyunculara karşı biraz önyargılı kalıplar barındırıyoruz. İlk görüşmemizde de çok önyargılı gitmiştim. Hatta bu rol için uygun olmadığını düşündüğümü de söyledim. Ancak zamanla beni çok şaşırttı. Bana ‘Bu filmi kimse izlemesin, önemli değil. Biz kendi aramızda izleyelim. Bu benim için bir okul’ demişti. Hakikaten de hepimiz için öyleydi.” diye konuştu.


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7. Boğaziçi Film Festivali Kovan film kovan Meryem Uzerli

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