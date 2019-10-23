7. Boğaziçi Film Festivali’nde Meryem Uzerli ile “Kovan” rüzgârı!

Sinemanın bütünlüğünü savunan festival kapsamında Ulusal Yarışma bölümünde yarışan Kovan filmi, hayatı değişen bir kadının hikâyesini seyirciler ile buluşturdu. Yoğun katılım ile gerçekleşen filmin gösteriminin ardından, filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, başrol oyuncularından Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı. Soru cevap bölümünün moderatörlüğünü Kürşat Saygılı yaptı.

Almanya’da yaşayan Ayşe’nin kendini keşfetme yolculuğu takip eden Kovan, bir kadının kendini keşfetme yolculuğunu temel alıyor. Annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin’e geri dönen genç kadın, geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Annesi vasiyeti olarak Ayşe’ye, ona da kendi annesinden yadigâr kalan arılığı bırakıyor. Almanya’da kurmaya çalıştığı hayattan apayrı bir yola sürüklenen Ayşe için doğa ile bütünleşme ve kendini kabullenme süreci başlıyor ve sözde yenilgilerin aslında yeni kapılar açtığı bir kez daha gözler önüne seriliyor.