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7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, Simge Sağın konseriyle sona erdi

26.09.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, Simge Sağın konseriyle sona erdi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali, şarkıcı Simge Sağın'ın konseriyle son buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çağlayancerit Belediyesi iş birliğinde 24 Eylül'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda başlayan etkinlik, birçok etkinlikle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin son gününde yarışmalar, paneller, konserler gerçekleştirildi, bölgede yetiştirilen cevizler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stadyum alanının yanına kurulan stantlarda kamu kurumları hazırladıkları çeşitli yöresel lezzetleri ikram etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Simge Sağın'ın verdiği konserle sona erdi.

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ceviz Kahramanmaraş Çağlayancerit lezzet

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