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"7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi" Ankara'da yapıldı

26.04.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber tehditlere karşı önlemlerin belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi" Ankara'da gerçekleştirildi.

"Siber Tehditler ve Hibrit Savaş 2.0" temasıyla organize edilen zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da katılımıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlendi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, içinde yaşanılan dönemde teknolojik gelişmelerle yeni tehditlerin ortaya çıktığını, mevcut tehditlerin ise şekil değiştirdiğini söyledi.

Muharebeye artık "uzay" ve "siber" alanlarının da eklendiğini ifade eden Karagözoğlu, "Yapay zeka, kuantum işlemciler, akıllı füze sistemleri ve yeni nesil radar sistemlerinde yaşanan gelişmelerle savaşın doğası değişirken, yeni nesil savaş türlerinin de ortaya çıktığına şahit oluyoruz." dedi.

Karagözoğlu, yeni nesil savaş türlerinin beraberinde savaş ve savunma endüstrilerini dönüştürdüğünü kaydetti.

"Hibrit savaş" kavramına da değinen Karagözoğlu, bunun çok boyutlu bir savaş türü olarak nitelendirilebileceğini dile getirdi.

Karagözoğlu, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde, siber güvenlik konusunda etkin çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

e-Safe Kurucusu Musa Savaş da içerik ağırlıklı üretim amacını taşıyan etkinliğe destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ise siber saldırı ve hibrit savaşlara değindiği konuşmasında, bu gibi savaş ve saldırıların kamu kurumlarıyla finansal kaynaklara yapılabileceğini ve bu olayların üstünlük kurma, panik yaratma amacı taşıdığını aktardı.

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