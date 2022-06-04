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"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi

04.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" ilk gün yarışları sona erdi

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, dereye giren sporcular için Yakutiye Medresesi önünde ödül töreni düzenlendi.

"7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası" müsabakaları yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

İlk gün yarışlarında dereye giren sporcular şöyle:

- 100 metre erkekler:

1- Kayhan Özer

2- Ramil Guliyev

3- Ertan Özkan

- 200 metre erkekler:

1- Milad Naseh Jahani

2- Mohammad Hossein Abareghi

3- Noureddine Hadıd

- 400 metre erkekler:

1- Noah Nırmal Tom

2- İsmail Nezir

3- Arokia Rajiv

- 400 metre engelli erkekler:

1- Mahdi Pirjahan

2- Tamılarasan Santhosh Kumar

3- Ayyasamy Dhraun

- 100 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Madathıle Weettıl Jılna

- 200 metre kadınlar:

1- Sekhar Dhanalakshmı

2- Das Hıma

3- Aziza Sbaity

- 400 metre kadınlar:

1- Dandı Jyothıka Srı

2- Venkatesan Subha

3- Summy

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