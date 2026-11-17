Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden Real Madrid'de Arda Güler için transfer piyasasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol internet sitesi ElGolDigital'in derlediği bilgilere göre, Fransız devi Paris Saint-Germain genç yeteneği kadrosuna katmak adına şartları zorlamaya hazırlanıyor.

200 MİLYON EUROLUK BONSERVİS PLANI

Haberde, PSG yönetiminin Real Madrid'in kapısını rekor bir rakamla çalmaya kararlı olduğu belirtildi. Fransız ekibinin, Arda Güler'in potansiyeli ve artan form grafiği doğrultusunda 200 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

YILLIK 22 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğünün sadece bonservis tarafında değil, oyuncu cephesinde de cömert bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. PSG'nin Arda Güler'e sezonda 22 milyon euro net maaş teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Real Madrid'in ve genç yıldızın bu devasa teklif karşısında nasil bir tutum sergileyeceği futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.