Hem Real Madrid hem de A Milli Futbol Takımı'ndaki etkili oyunuyla adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da gündemin ilk sırasına yerleşti. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, UEFA Uluslar Ligi ve kulüp düzeyindeki performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki yıldızı manşetine taşıdı.

"TÜRK DEHASI" MANŞETİ

Gazetede yer alan özel haberde, Arda Güler'in son haftalardaki skor katkısına vurgu yapılarak genç oyuncudan övgüyle bahsedildi. Haberde, "Türk dehası, Real Madrid ve milli takımla çıktığı son 8 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans üretti" ifadeleri kullanıldı.

ZIDANE HAYRANLIĞINI GİZLEMEDİ

Haberin detaylarında Fransız futbol efsanesi ve Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Arda Güler hakkındaki değerlendirmelerine de yer verildi. Zidane'ın, genç yıldızın sahadaki yeteneği ve oyun zekası karşısında hayranlığını gizleyemeyerek "Çok, çok, çok iyi" yorumunda bulunduğu aktarıldı.

BU SEZON 11 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplam 14 resmi karşılaşmada süre alan Arda Güler, takımına 4 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak şimdiden 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.