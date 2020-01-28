Avustralya Açık'ta 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, çeyrek finalde dünya 100 numarası ABD'li Sandgren ile karşılaştı.
Toplam 3 saat 31 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 alan İsviçreli tenisçi, kariyerinde ilk kez karşılaştığı 28 yaşındaki Sandgren'e sonraki iki seti 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü.
Üçüncü sette dizindeki problem nedeniyle mola alan Federer, tie-break'e giden dördüncü sette geri dönüşe imza attı. Rakibinin 7 kez maç puanını çeviren Federer, seti 7-6 kazanarak yeniden maça ortak oldu.
Final setinin altıncı oyununda servis kıran ve 4-2 öne geçen İsviçreli tenisçi, rakibinin de oyundan düşmesiyle seti 6-3, maçı da 3-2 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.
Kariyerinde Avustralya Açık'ta 15. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Federer, Milos Raonic-Novak Djokovic karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
(AA)
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