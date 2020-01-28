SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Avustralya Açık'ta 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer yarı finalde

Avustralya Açık'ta 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede ABD'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, çeyrek finalde dünya 100 numarası ABD'li Sandgren ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 31 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 alan İsviçreli tenisçi, kariyerinde ilk kez karşılaştığı 28 yaşındaki Sandgren'e sonraki iki seti 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Üçüncü sette dizindeki problem nedeniyle mola alan Federer, tie-break'e giden dördüncü sette geri dönüşe imza attı. Rakibinin 7 kez maç puanını çeviren Federer, seti 7-6 kazanarak yeniden maça ortak oldu.

Final setinin altıncı oyununda servis kıran ve 4-2 öne geçen İsviçreli tenisçi, rakibinin de oyundan düşmesiyle seti 6-3, maçı da 3-2 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Kariyerinde Avustralya Açık'ta 15. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Federer, Milos Raonic-Novak Djokovic karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Hüseyin Çimşir’i Fenerbahçe maçı heyecanı sardıHüseyin Çimşir’i Fenerbahçe maçı heyecanı sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık grand slam Roger Federer Tenis Tennys Sandgren

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması

Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük kariyeri

İşte Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük kariyeri

Erzurumlular kış sporlarını sevdi

Erzurumlular kış sporlarını sevdi

Emrullah Şalk: Bursaspor’un yeri Süper Lig

Emrullah Şalk: Bursaspor’un yeri Süper Lig

Sacko’dan sevindirici haber

Sacko’dan sevindirici haber

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Avustralya Açık'ta 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer yarı finalde

Federer'den muhteşem geri dönüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.