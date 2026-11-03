Okan Buruk'tan Stuttgart maçı öncesi Leao ve Sane kararı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken Başkan Dursun Özbek'ten takıma moral ziyareti geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç planı ve ilk 11 tercihi de netleşmeye başladı.

BURUK'UN GALİBİYET PLANI BELLİ OLDU

Stuttgart karşısında galibiyete ulaşmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un oyun planının merkezinde yüksek tempo yer alacak. Tecrübeli teknik adamın, oyunu kontrol etmeye dayalı bir anlayıştan çok, rakibe yoğun baskı uygulayan ve yüksek efor gerektiren bir futbolu tercih edeceği ifade edildi.

YUNUS VE BARIŞ...

Okan Buruk'un yüksek tempolu oyun anlayışı doğrultusunda kanat tercihlerini de şekillendirdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın Stuttgart karşısında maça Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile başlamayı planladığı belirtildi.

Leao ve Sane gibi isimlerin ise karşılaşmanın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.