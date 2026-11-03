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Okan Buruk'tan Stuttgart maçı öncesi Leao ve Sane kararı!

Galatasaray, Stuttgart maçı öncesinde hem yönetimden hem de teknik heyetten gelen hamlelerle kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek takıma moral verirken Okan Buruk'un galibiyet için planını yaptı.

Okan Buruk'tan Stuttgart maçı öncesi Leao ve Sane kararı!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken Başkan Dursun Özbek'ten takıma moral ziyareti geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç planı ve ilk 11 tercihi de netleşmeye başladı.

BURUK'UN GALİBİYET PLANI BELLİ OLDU

Okan Buruk tan Stuttgart maçı öncesi Leao ve Sane kararı! 1

Stuttgart karşısında galibiyete ulaşmak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un oyun planının merkezinde yüksek tempo yer alacak. Tecrübeli teknik adamın, oyunu kontrol etmeye dayalı bir anlayıştan çok, rakibe yoğun baskı uygulayan ve yüksek efor gerektiren bir futbolu tercih edeceği ifade edildi.

YUNUS VE BARIŞ...

Okan Buruk tan Stuttgart maçı öncesi Leao ve Sane kararı! 2

Okan Buruk'un yüksek tempolu oyun anlayışı doğrultusunda kanat tercihlerini de şekillendirdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın Stuttgart karşısında maça Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile başlamayı planladığı belirtildi.

Leao ve Sane gibi isimlerin ise karşılaşmanın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.

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Yunus Akgün Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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