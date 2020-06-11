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7 kişilik aile yangına uykuda yakalandı, eşyalar küle döndü

ORDU HABERLERİ  | 11.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yangın, ilçeye bağlı Fizme Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Fizme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bice’ye ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. 7 kişilik ailenin evde uyuduğu esnada evin içerisini saran dumanlardan dolayı uyanan Mustafa Bice, aileyi de uyandırarak, tahliye olmalarını sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, yangın nedeniyle mağdur olan aileyi ziyaret, ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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