7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı?

İlk gösterim tarihi 8 Ekim 2019 olan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin'e, senaristliği ise Kubilay Tat üstlendi.
Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Özgür Avşar
Nadi Güler
Ferit Kaya: Ali
Mert Zaim
Serhan Onat: Meydancı Selim
Basri Albayrak
Emre Yetim: Ayna
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Serhat Üstündağ
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Özgür Dereli
Doğukan Polat: Tevfik
Serdar Akülker
1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.
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