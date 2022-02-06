Koğuştaki Mucize filmi sinema izleyicisi ile buluştuğu dönemde büyük ses getirmişti. İzleyicilerden tam not alan filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaptı. Filmin tekrar televizyonda gösterilecek olması nedeniyle internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda 7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. 7. Koğuştaki Mucize filmine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi 8 Ekim 2019 olan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin'e, senaristliği ise Kubilay Tat üstlendi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi. Zihinsel engelli Memo'nun hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Özgür Avşar

Nadi Güler

Ferit Kaya: Ali

Mert Zaim

Serhan Onat: Meydancı Selim

Basri Albayrak

Emre Yetim: Ayna

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Serhat Üstündağ

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Özgür Dereli

Doğukan Polat: Tevfik

Serdar Akülker

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ANLATIYOR, YAŞANMIŞ BİR OLAY MI?

1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.