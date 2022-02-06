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  4. 7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı?

7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı?

06.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Koğuştaki Mucize filmi vizyona girdiğinde büyük ses getirmişti. İzleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı film, yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki 7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı? 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı?
  1. Koğuştaki Mucize filmi sinema izleyicisi ile buluştuğu dönemde büyük ses getirmişti. İzleyicilerden tam not alan filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaptı. Filmin tekrar televizyonda gösterilecek olması nedeniyle internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda 7. Koğuştaki Mucize ne zaman ve nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne anlatıyor, yaşanmış bir olay mı? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. 7. Koğuştaki Mucize filmine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi 8 Ekim 2019 olan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin'e, senaristliği ise Kubilay Tat üstlendi.

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

  1. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi. Zihinsel engelli Memo'nun hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Özgür Avşar
Nadi Güler
Ferit Kaya: Ali
Mert Zaim
Serhan Onat: Meydancı Selim
Basri Albayrak
Emre Yetim: Ayna
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Serhat Üstündağ
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Özgür Dereli
Doğukan Polat: Tevfik
Serdar Akülker

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ANLATIYOR, YAŞANMIŞ BİR OLAY MI?

1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

    1. Koğuştaki Mucize 'Miracle in Cell No. 7' isimli Güney Kore yapımı filmden uyarlandı. Komedi- dram türündeki filmde, Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin başrolleri paylaşmıştır.
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