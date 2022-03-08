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7 Mart 2022 Survivor kim elendi? Survivor 7 Mart Pazartesi konseyde kimin adı çıktı?

08.03.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 7 Mart Pazartesi akşamı eleme konseyinde kimin adının çıktığı belli oldu. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı 42. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Her geçen gün birleşme partisine yaklaşan ünlüler ve gönüllüler takımında heyecan dorukta. Dokunulmazlık oyunları her iki takım için de önem arz ediyor. Survivor 7 Mart Pazartesi dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme konseyinde bir ismi çıkardı. İşte haberin detayları!

7 Mart 2022 Survivor kim elendi? Survivor 7 Mart Pazartesi konseyde kimin adı çıktı?

Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor All Star, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kaybeden takımda konseyde bir ismi yazmak zorunda kaldı. 7 Mart Pazartesi Survivor eleme konseyine dair detayları haberimizde işledik...

7 MART PAZARTESİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda sağnak yağmurun altında dokunulmazlık oyunu oynadı. 7 Mart Pazartesi akşamı Survivor All Star'da kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı. İlk turu ünlüler takımının kadınları kazandığı için tadımı da ünlüler takımı yaptı. Daha sonra sağanak yağışın altında ünlüler ve gönüllüler takımının erkekleri de zorlu parkurda mücadele verdi. İlk kadınlar mücadelesini ünlüler takımının kadınları kazanırken, ikinci mücadeleyi gönüllüler takımının erkeleri kazandı. Böylece iki takımda bayrak yarışına çıktı. En iyilerin yarıştığı bayrak yarışında dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden gönüllüler takımı da konseyde bir ismi yazmak zorunda kaldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

7 Mart Pazartesi akşamı bir eleme konseyi daha yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde bir ismi yazdı. Oy çokluğuyla gönüllüler takımından Yasin ilk eleme adayı oldu.

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survivor Acun Ilıcalı
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