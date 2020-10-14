YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı

7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Akçalı köyünde yaşayan 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Akçalı köyünde ikamet eden 7 nüfuslu emekli güvenlik korucusu Tahir Kılıç’ın evinde meydana geldi.

Hakkari’nin Akçalı köyünde yaşayan 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Akçalı köyünde ikamet eden 7 nüfuslu emekli güvenlik korucusu Tahir Kılıç’ın evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Kılıç ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Köy sakinlerinin yardımı ile söndürülen yangında Kılıç ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.
Kılıç ailesi, toprak evlerinde çıkan yangında canlarını zor kurtardıklarını ifade ederek, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirttiler. Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde açıkta kaldıklarını belirten Kılıç ailesi, yetkililerden yardım eli beklediklerini söylediler.
Durumu öğrenen Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekibi ise hemen Akçalı köyüne doğru hareket etti. Kılıç ailesinin evinde incelemelerde bulunan SYDV ekibi, imkanlar dahilinde aileye yardımcı olacaklarını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Ağrı’da öğretmenler okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturuyor
Ağrı’da öğretmenler okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturuyor
Hakkari’de işçi alımı için kura çekimi
Hakkari’de işçi alımı için kura çekimi
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:05
Öğle
11:56
İkindi
15:05
Akşam
17:37
Yatsı
18:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Günes Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: “En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız”
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: “En kısa sürede tamamen bu terör belasından kurtulacağız”
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vali Akbıyık yatırımların denetledi
Vali Akbıyık yatırımların denetledi
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.