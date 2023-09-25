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"7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" İstanbul'da tanıtıldı

25.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin tanıtımı Ortaköy Feriye'de yapıldı.

Adana Valiliği ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarınca "100'üncü Yılında Cumhuriyet Lezzetleri" temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtımında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin her anlamda müthiş bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Adana'nın tarım ve sanayide önemli bir gücü olduğuna dikkati çeken Köşger, kentin aynı zamanda önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını belirtti.

Köşger, Adana'nın en büyük özelliğinin gastronomi mutfağı, kendine özgü pişirme, sunma ve ikram etme, misafirlerini ağırlama alışkanlığı olduğunu dile getirerek, "Turizmi geliştirmek istiyorsanız bir dinamo veya lokomotif belirlemeniz lazım. Adana'nın turizmdeki lokomotifi gastronomidir, lezzettir, mutfağıdır, misafirperverliğidir, sunum tipidir. Gözünüz şenlensin, gönlünüz doysun. Arkasından tabii ki o enfes yemekleri, damak çatlatan lezzetleri ile bedeniniz ve ruhunuz doysun. Onun garantisini veriyorum." dedi.

Ülkenin her köşesinin güzel, kendine özgü değerleri ve özellikleri olduğunu, turizmde ve gastronomi alanında Adana'yı en iyi yerlere getireceklerini ifade eden Köşger, festivali daha iyi hale getirmeyi başaracaklarını bildirdi.

"ADANA'MIZIN DEĞERLERİNİN TANITIMI GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise lezzeti, kültürü, sanatı, doğası, iklimi ve tarihi kimliği son derece zengin ve güzel bir şehrin mensupları olduklarını belirtti.

Adana'nın "festivaller kenti" olduğunu vurgulayan Karalar, "Altın Koza Film Festivali'ni yeni icra ettik. Diğer festivallerimiz Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yankı buluyor. Adana'mızın değerlerinin tanıtımı güzel bir şekilde yapılıyor. Valilerimiz Adanalı gibi çalışıyorlar. Medya ve basınımızın da Adana’nın tanıtımında çok önemli katkısı var. 6-8 Ekim'de yapılacak Lezzet Festivalimiz için herkesi Adana'ya davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana'nın lezzetleri tanıtılırken Karalar, ocak başında ustalarla kebap ve ciğer hazırladı.

Tanıtıma, teknik direktör Fatih Terim, sanatçı Haluk Levent, şef Somer Sivrioğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile bazı davetliler katıldı.

FESTİVAL

Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 6 Ekim'de başlayacak festival, "100’üncü Yılında Cumhuriyet Lezzetleri" temasıyla yapılacak.

Festivalde, "Davetler ve yeme içme kültürü", "Cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği", "Türk mutfağının bugünkü imajı", "Yerli ve yerinde üretim", "Yakın çevreden mevsiminde tedarik", "Atıksız mutfak", "Karbon ayak izi" ve "Kaynakların doğru kullanılması" gibi konular ele alınacak.

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