YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı

7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı

14.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV'nin ev sahibi olduğu ve 35 sunumun yapılacağı sempozyum, 16 Aralık'a kadar devam edecek - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun: - "Küresel boyutlu olan göç bugün bütün insanlık için bir vicdan sınavı haline gelmiştir. Her türlü imkan ve kaynağa rağmen maalesef insanoğlu bu vicdan sınavında imtihanı kaybetmek üzeredir"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ev sahipliğini yaptığı "İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica" temalı 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı.

TDV konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 35 kişi sunum yapacak. 16 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek program, çevrim içi de takip edilebilecek.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, göçün insanlık tarihi boyunca en kadim gerçeklerden biri olduğunu belirtti.

Düzensiz göç hareketlerinin şu an dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldiğini ifade eden Argun, "Göç ve diaspora hadisesi hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği önemli bir hadisedir. Aslında insanın serüveni cennetten dünyaya göçle başlamıştır. Yola revan olanlar için her göç onurlu ve güvenli bir hayatı yaşamak için yeni bir ufuk olarak doğar. Ama eğer söz konusu yolculuk alemlerin Rabbine iman etmenin bir gereği olarak mümince bir hayatı daha rahat yaşamak amacıyla yapılırsa bu göç hicret olur. İmani ve itikadi açıdan Allah'ın dinini yaşamak bir coğrafyada mümkün olmuyorsa göç bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor." diye konuştu.

Göçün doğuştan gelen bir insan hakkı olduğunu dile getiren Argun, şöyle devam etti:

"Göçü önlemeye çalışmak yerine düzenlemeye çalışmak gerekmektedir. Göç idareleri, göçmen bakanlıkları bu yüzden kurulmuştur. Ancak bu düzenlemelerin güvenlikçi bir perspektifle değil, insan odaklı ve insani merkezden hareketle yapılması gerekmektedir. Bugün dünyamızın daha adil, daha insani göç yönetimi ve düzenlemelerine ihtiyacı vardır. Düzensiz göç hareketleri günümüz dünyasının en önemli problemleri haline gelmiştir. Trajedi yaşanmaktadır. Küresel boyutlu olan göç bugün bütün insanlık için bir vicdan sınavı haline gelmiştir. Her türlü imkan ve kaynağa rağmen maalesef insanoğlu bu vicdan sınavında imtihanı kaybetmek üzeredir."

Göçlerin kuşak çatışmalarına, değer erozyonuna ve manevi çalkantılara sebebiyet verdiğini aktaran Argun, Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünyada her dakika 24 kişinin evini terk ettiğini, her 100 kişiden 4'ünün göçmen olduğunu bildirdi.

Argun, "Şayet dünyada doğduğu yeri terk ederek göçmen haline gelen insanlar bir bayrak altında toplanmış olsalardı, 200 ülke içinde dünyanın 21. en kalabalık ülkesi bir göçmen ülkesi olacaktı." dedi.

Sempozyumun açılışına Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve yabancı öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunulduTürk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunuldu

Ankara Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:48
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.