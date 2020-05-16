YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. 7 yaşındaki Nehir’in hayali gerçek oldu, davulcu ve Belediye Başkanı ayağına gitti

7 yaşındaki Nehir’in hayali gerçek oldu, davulcu ve Belediye Başkanı ayağına gitti

YALOVA HABERLERİ  | 16.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki Nehir Bilge’nin evinin önüne ‘Ramazan Davulcusu’ ile birlikte gitti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki Nehir Bilge’nin evinin önüne ‘Ramazan Davulcusu’ ile birlikte gitti. Başkan amcasına ve davulculara teşekkür eden Nehir, Ramazan davulu da çaldı.
Babasının sosyal medya hesabında Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a mesaj atan minik Nehir, TOKİ 9’ncu sokakta oturduğunu, davulcuların evlerinin biraz uzağından geçtiğini kimi zaman gece uyumayarak davulcuyu beklediğini ama görmediğini belirten ve destek isteyen bir mesaj yolladı. Nehir’in mesajını alan ve mesaja kayıtsız kalmayan Başkan Vekili Tutuk talimat vererek, Nehir’in isteğinin yapılmasını söyledi. Nehir’e mesaj atan Başkan Vekili Tutuk, gece 02’de davulcularla birlikte sokaklarına geleceğini söyledi.
Mahallenin ‘Ramazan Davulcusu’ ile gece buluşan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Nehir’in kapısının önüne geldi. Bu kez davulun sesiyle yatağından kalkan minik Nehir davulcuyu büyük bir heyecanla karşıladı. “Onun mutluluğunu görmek bizleri daha çok mutlu etti” diyen Başkan Vekili Tutuk şunları dile getirdi;
“Sosyal medyadan mesajı ilk gördüğümde Ramazan ayının en güzel adetlerinden biri olan Ramazan davulunu 7 yaşındaki kızımızın heyecanla bekliyor olması beni de heyecanlandırdı. Onun bu isteğini hemen yerine getirmek istedim. Mesai arkadaşlarıma bu konuda gerekli hazırlığı yapmalarını söyledim ve gece onu ziyarete gideceğimi belirten bir mesaj da ben Nehir’e attım. Ramazan ayının feyzini halkımızla sahur vakti birlikte yaşamak hem de Nehir Bilge’nin isteğini yerine getirmek için davulcu kardeşlerimizle birlikte Nehir’in evinin önüne gittik. Nehir’in o mutluluğunu ve yüzündeki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti. Hem bizler hem de Nehir için unutulmaz keyifli bir anı oldu. Rabbim onun yüzündeki gülücüğü hiçbir zaman soldurmasın, sağlıklı ve uzun bir ömür versin”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Yalova Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:38
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:21
Yatsı
21:59

Yalova Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Ayhan Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalova Valisi talimat verdi

Yalova Valisi talimat verdi

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.