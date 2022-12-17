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7 yıllık ilişkileri bitmişti! Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin ayrılık nedeni belli oldu

17.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin evlilik çıkmazına girdiği ve ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

7 yıllık ilişkileri bitmişti! Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin ayrılık nedeni belli oldu

Uzun süredir birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 7 yılda sadece bir kere ayrılan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, aralarındaki problemleri aşamayınca tekrar ilişkilerini noktalamıştı.

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İkinci kez ayrılan İynemli ve Önal'ın birlikteliklerinde bu kez geri dönüş yok.
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EVLİLİK ÇIKMAZI

Takvim'de yer alan habere göre; geri dönüşün olmayacağı bu yoldaki en büyük sıkıntının ise, Bige Önal'ın evlenmek istemesi ve Aras Bulut İynemli'nin buna yanaşmaması. Önal'ın 7 yıllık uzun süreli ilişkinin ardından evlenelim baskısı yaptığı ama yakışıklı oyuncunun her seferinde oyaladığı iddia edildi.


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