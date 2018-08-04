MAGAZİN

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Usta yönetmen Orhan Oğuz (70), önceki akşam kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Ünlü yönetmen, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı.

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Yönetmen Orhan Oğuz, 20 yıl birliktelik yaşadığı Nülüfer Açıkalın’dan ayrıldıktan sonra kendisinden 48 yaş küçük güzel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Usta yönetmen Orhan Oğuz (70), önceki akşam kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Orhan Oğuz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle yemek yedi.

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APAR TOPAR MEKANDAN AYRILDI

Ünlü yönetmen, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı. Orhan Oğuz, mekandan ayrılıp bir üst sokakta bulunan evine gitti. 70 yaşındaki yönetmen, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sözcü)

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