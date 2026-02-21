MAGAZİN

Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal yeni aşka yelken açtı! Gönlünü Biyoenerji Uzmanına kaptırdı

Şimdilerde Kıskanmak dizisinde hayat verdiği 'Seniha' karakteriyle adından söz ettiren Özgü Namal özel hayatıyla gündeme geldi. Namal aşk orucunu bozdu ve gönlünü Biyoenerji Uzmanına kaptırdı.

Öznur Yaslı İkier

Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşayan ve uzun süre yas tutan Özgü Namal, son dönemde başarılı projeleriyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte bir trafik kazası atlatan ve hayranlarını korkutan ünlü oyuncunu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Eşinin vefatından sonra hayatına kimseyi almayan ve zamanının çoğunu çocuklarına ayıran Özgü Namal yıllar sonra aşk orucunu bozdu. Özgü Namal'ın yoga eğitmeni - biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Özgü Namal, Berlin dönüşü havalimanında görüntülendi. 'Sarı Zarflar' filmi ile katıldığı Berlin Film Festivali'nde Türkiye sorusuna verdiği yanıtla konuşulan oyuncu, "Olması gerektiği gibi bir cevaptı. Abartılacak yanı yok" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez'le birlikte olduğu iddiasını "Aşk devam mı?" diye soran gazetecilere de "Devam, her şey iyi" diyerek doğruladı.

