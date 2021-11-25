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70 madalyalı milli yüzücü gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

25.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzmeye başlayan ve girdiği yarışmalarda 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya kazanan Tuna Erdoğan, uluslararası şampiyonalarında madalya alabilmek için kulaç atıyor - Milli yüzücü Tuna Erdoğan: "Mayıs ayında Japonya'da dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Orada bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme sporuyla tanışan ve girdiği yarışmalarda 70 madalya kazanan 14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, dünya şampiyonasında da madalya kazanmayı hedefliyor.

Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 14 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, her gün 18 kilometre kulaç atarak şampiyonalara hazırlanıyor.

Girdiği müsabakalarda 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya elde eden Tuna, günde 5 saatini havuzda geçiriyor, 1 saatte kondisyon çalışıyor.

Tuna Erdoğan, AA muhabirine, haziran ayında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda 14 yaş kızlarda altın madalya aldığını, 28 Ağustos'ta Makedonya'daki Dünya Açık Su Yüzme Serisi'nde 10 bin metrede Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

Bu yarışmayı 9. olarak tamamladığını, rakiplerinden birinin olimpiyat dördüncüsü Macar sporcu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yarışma bayağı zordu, kendimden 6 yaş büyük sporcularla yarıştım. 10 kilometrelik kulvarı 14 yaşında tamamlayan daha olmadı. Bu dereceyi elde etmek için sabah akşam çalıştım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kondisyon ve havuz antrenmanları bayağı yorucu oluyor. Sabah ve akşam toplamda 5 saat havuzda antrenman yapıyorum, 1 saatte kondisyon çalışıyorum." diye konuştu.

- "İlk 3'e girmeyi hedefliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığının kente yaptığı tesisin antrenman açısından kendisini geliştirmek için büyük fırsat olduğuna işaret eden Erdoğan, eski havuzun 25 metrelik ve 5 kulvarlı olduğunu, antrenmanlarda zorlandığını, yeni açılan olimpik havuzda daha rahat çalıştığını kaydetti ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Hedeflerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında Japonya'da Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Orada ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Japonya'da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bu nedenle antrenmanlarıma hiç aksatmadan devam ediyorum. Yorgun olsam da elimden geleni en iyi şekilde yapmak için çabalıyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da spor tesislerine yatırım yapılan illerde başarılı sporcular yetişmeye başladığını dile getirdi.

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