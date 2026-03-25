70 metreden olağanüstü bir gol atmıştı! Arda Güler'e bir onur daha

Real Madrid’in sahasında Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, futbolseverlerin uzun süre hafızasından silinmeyecek bir gole imza attı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan milli yıldız, rakip kalecinin öne çıktığını fark ederek kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

70 METREDEN GOL

Yaklaşık 70 metre mesafeden gelen bu sıra dışı gol, hem teknik kalitesi hem de cesaretiyle büyük alkış topladı. Santiago Bernabeu’da tribünler bu anın ardından ayağa kalkarken, genç oyuncu performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

MART AYININ EN İYİSİ

Arda Güler’in Elche karşısında kaydettiği bu gol, LaLiga tarafından mart ayının en güzel golü olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede genç futbolcunun attığı golün sezonun en dikkat çekici anlarından biri olduğu vurgulandı.

"SEZONUN EN MUHTEŞEMLERİNDEN"

LaLiga tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun performansına dikkat çekilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.