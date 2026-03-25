
70 metreden olağanüstü bir gol atmıştı! Arda Güler'e bir onur daha

Real Madrid’in Elche’yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler, 89. dakikada yaklaşık 70 metreden attığı golle geceye damga vurmuştu. Tüm dünyada gündem olan bu gol ayın en iyisi seçildi.

70 metreden olağanüstü bir gol atmıştı! Arda Güler'e bir onur daha
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Real Madrid’in sahasında Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, futbolseverlerin uzun süre hafızasından silinmeyecek bir gole imza attı. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan milli yıldız, rakip kalecinin öne çıktığını fark ederek kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

70 METREDEN GOL

70 metreden olağanüstü bir gol atmıştı! Arda Güler e bir onur daha 1

Yaklaşık 70 metre mesafeden gelen bu sıra dışı gol, hem teknik kalitesi hem de cesaretiyle büyük alkış topladı. Santiago Bernabeu’da tribünler bu anın ardından ayağa kalkarken, genç oyuncu performansıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

MART AYININ EN İYİSİ

70 metreden olağanüstü bir gol atmıştı! Arda Güler e bir onur daha 2

Arda Güler’in Elche karşısında kaydettiği bu gol, LaLiga tarafından mart ayının en güzel golü olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede genç futbolcunun attığı golün sezonun en dikkat çekici anlarından biri olduğu vurgulandı.

"SEZONUN EN MUHTEŞEMLERİNDEN"

LaLiga tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun performansına dikkat çekilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in doğum günü kutlandıGalatasaray'da başkan Dursun Özbek'in doğum günü kutlandı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdularUEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...


