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Yok artık! 70 yaşında transfer oldu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 21.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türk futbolunda görenleri şaşkına çeviren bir transfer yaşandı! Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer oldu.

İzleyenleri kendisine hayran bırakan Şerif Kunt'un hikayesi şu şekilde;

70 yaşındaki Şerif Kunt futbol oynamaya devam ediyor! Transfer oldu...

Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer oldu. Kunt, ilçe stadında ilk idmanına çıktı.

Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer oldu. Kunt, ilçe stadında ilk idmanına çıktı.

Forvet hattında oynayan Kunt, ilk antrenmanında gençlere de taş çıkarttı. Top sektirip, şut çeken Şerif Kunt, 16 yaşındaki futbolcularla düz koşu yaptı. Trabzon doğumlu olduğunu anlatan Kunt, 55 yıllık futbol hayatının olduğunu ifade etti.

Forvet hattında oynayan Kunt, ilk antrenmanında gençlere de taş çıkarttı. Top sektirip, şut çeken Şerif Kunt, 16 yaşındaki futbolcularla düz koşu yaptı. Trabzon doğumlu olduğunu anlatan Kunt, 55 yıllık futbol hayatının olduğunu ifade etti.

Futbolda barış elçiliği görevini üstlendiğini anlatan 70 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’deki genç arkadaşlara örnek teşkil etmek istiyorum. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor’da oynadım. Kızıltepe’deki ve Türkiye’deki gençlere örnek olabilmek için geldim” dedi.

Futbolda barış elçiliği görevini üstlendiğini anlatan 70 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’deki genç arkadaşlara örnek teşkil etmek istiyorum. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor’da oynadım. Kızıltepe’deki ve Türkiye’deki gençlere örnek olabilmek için geldim” dedi.

"SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN"

"SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN"

Gençlere önem vermenin gerektiğini de dile getiren Şerif Kunt , “Gençler bizim her şeyimiz. 35 yıllık kulüpçülük hayatımda ne mutlu ki genç kardeşlerimle sahalardayız. Kızıltepe Gençlerbirliği ve genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mardin’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim Türkiye’nin ve dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak. Şu an Guinness‘de rekor 56 yaş ile İtalyanların elinde. Aramızda 14 yaş farkı var ama 14 yıl sonra bu rekora imza atmak bizlere gurur verir. Gençlere tavsiyem sigara ve alkolden uzak durmaları. Yiyeceklerimi de dikkat ediyorum. En önemlisi erken uyuyup, erken kalkıyorum. Enerji veren gıdalar ile organik besleniyorum” diye konuştu.

Gençlere önem vermenin gerektiğini de dile getiren Şerif Kunt , “Gençler bizim her şeyimiz. 35 yıllık kulüpçülük hayatımda ne mutlu ki genç kardeşlerimle sahalardayız. Kızıltepe Gençlerbirliği ve genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mardin’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim Türkiye’nin ve dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak. Şu an Guinness‘de rekor 56 yaş ile İtalyanların elinde. Aramızda 14 yaş farkı var ama 14 yıl sonra bu rekora imza atmak bizlere gurur verir. Gençlere tavsiyem sigara ve alkolden uzak durmaları. Yiyeceklerimi de dikkat ediyorum. En önemlisi erken uyuyup, erken kalkıyorum. Enerji veren gıdalar ile organik besleniyorum” diye konuştu.

"70 YAŞINDAKİ FUTBOLCUMUZ İLE KARDEŞLİK MESAJI VERECEĞİZ"

"70 YAŞINDAKİ FUTBOLCUMUZ İLE KARDEŞLİK MESAJI VERECEĞİZ"

70 yaşındaki Şerif Kunt’un transferini gerçekleştirilen Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan, “Şerif bey bizleri kırmayıp Mardin’i tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bir çok talep vardı kendisine, Hakkari’den tutun Edirne’ye varana kadar. Türkiye’nin dört bir yanından takımlarına almak istiyorlardı. Bizi tercih etti, Mardinli gençlerin yanında yer aldı. 90 dakika boyunca 70 yaşında olmasına karşın sahada yer alıyor. Spor bilim insanları, akademisyenler bu konuda inceleme yapmalı” ifadelerinde bulundu.

70 yaşındaki Şerif Kunt’un transferini gerçekleştirilen Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan, “Şerif bey bizleri kırmayıp Mardin’i tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bir çok talep vardı kendisine, Hakkari’den tutun Edirne’ye varana kadar. Türkiye’nin dört bir yanından takımlarına almak istiyorlardı. Bizi tercih etti, Mardinli gençlerin yanında yer aldı. 90 dakika boyunca 70 yaşında olmasına karşın sahada yer alıyor. Spor bilim insanları, akademisyenler bu konuda inceleme yapmalı” ifadelerinde bulundu.

Kurt’un takım arkadaşı 13 yaşındaki Muhammed Can Ekin ise futbolu çok sevdiğini belirterek, “Hocamız hoş geldi takımımıza. Sahada görünce yaşından dolayı çok şaşırdım. 70 yaşında nasıl oynar diye düşündüm ama çok iyi oynuyordu. Gençlere taş çıkarıyor” dedi.

Kurt’un takım arkadaşı 13 yaşındaki Muhammed Can Ekin ise futbolu çok sevdiğini belirterek, “Hocamız hoş geldi takımımıza. Sahada görünce yaşından dolayı çok şaşırdım. 70 yaşında nasıl oynar diye düşündüm ama çok iyi oynuyordu. Gençlere taş çıkarıyor” dedi.

70 yaşındaki Şerif Kunt futbol oynamaya devam ediyor! Transfer oldu...

70 yaşındaki Şerif Kunt futbol oynamaya devam ediyor! Transfer oldu...

70 yaşındaki Şerif Kunt futbol oynamaya devam ediyor! Transfer oldu...

70 yaşındaki Şerif Kunt futbol oynamaya devam ediyor! Transfer oldu...
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Anahtar Kelimeler:
Şerif Kunt Kızıltepe Gençlerbirliğispor

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