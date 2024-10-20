700 bin dolara Miami'den ev almıştı! Petek Dinçöz yatırımını bu sefer oraya yaptı

2014 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu'dan boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini duyurmuştu. Miami'de lüks bir ev alan Dinçöz kısa süre sonra Türkiye'ye dönerek evlenmişti.

Yeniden Türkiye'de sahnelere dönen Dinçöz yeni yatırım yaptı. Daha önce Miami'de 700 bin dolarlık ev alan güzel şarkıcı gayrimenkul yatırımlarına devam ediyor.

Kıbrıs'ta sahne alan Petek Dinçöz burada kararını açıkladı.

Sahnede derin dekolteli lacivert bir kıyafet tercih eden Dinçöz, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu'nun "Unut" şarkısını yeniden yorumlayan şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni şarkısı hakkında konuşan Dinçöz, "Yeni bir düzenleme yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Bugün iki güzel gelişme yaşadım. Hem yeni şarkım çıktı, hem de bir ev aldım. Yani Kıbrıs'tan bir ev aldım. Artık oğlum ve eşimle beraber bizi daha sık göreceksiniz Yavru Vatan'da," dedi.