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Uzak Şehir'in ardından rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya yeni rolüyle ortaya çıktı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Demir karakteri ile büyük beğeni toplayan Ferit Kaya dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti. Ferit Kaya yeni seon için “Aşk ve Taht”la anlaşmaya vardı. Kaya yeni rolüyle ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in ardından rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya yeni rolüyle ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Ferit Kaya dizinin sezon finalinde projeye veda etmişti.

Ferit Kaya'ya Uzak Şehir'in ardından teklif üstüne teklif yağdı. Ünlü isim ise kararını verdi ve “Aşk ve Taht”la el sıkıştı.

Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht dizisinin basın toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tüm oyuncular toplantıya dizide giydiği kostümlerle katıldı. Ferit Kaya'nın yeni görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.

Uzak Şehir in ardından rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya yeni rolüyle ortaya çıktı 1

YORUM YAĞDI
Ferit Kaya'nın yeni rolü için sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'sabırızlanıyorum', 'güzel dizi olacak' gibi yorumlar yapıldı.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Aşk ve Taht dizisi, yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle amansız bir taht mücadelesine giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin izlerini taşıyan ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikâyesini konu alıyor.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler bir araya geldi.

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Akın Akınözü Ferit Kaya Aşk ve Taht dizisi
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