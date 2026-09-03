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Anne Yarısı için karar verildi! Tarih belli oldu

NOW’ın yeni sezon projelerinden, NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisinin tanıtımları daha yayınlanmadan ses getirdi. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizi için karar verildi.

Anne Yarısı için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

NOW’ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan Anne Yarısı için karar verildi. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu.

TARİH BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıkların iç içe geçtiği “Anne Yarısı”, 22 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

Anne Yarısı için karar verildi! Tarih belli oldu 1

ANNE YARISI OYUNCU KADROSU:
Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

Anne Yarısı için karar verildi! Tarih belli oldu 2

ANNE YARISI KONSUU NE?
Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

Anne Yarısı için karar verildi! Tarih belli oldu 3

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Burcu Özberk Cihangir Ceyhan Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı dizisi
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