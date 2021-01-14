73 yaşındaki gurbetçi sokak hayvanlarını besliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 73 yaşındaki gurbetçi Süleyman Çetin, evinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Yurtdışından emekli Süleyman Çetin, Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesinde bulunan evinin önüne gelen kedi ve köpekleri süt ve yiyecek vererek besliyor.

Sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen 73 yaşındaki Süleyman Çetin,” Hele bu sokağa çıkma yasağı dönemlerinde aç kalma tehlikesi daha da arttı. Kedi ve köpeklerin aç kalmalarına içim el vermiyor. Bu nedenle onları evde artan yemeklerle, marketten aldığım süt ve yiyeceklerle besliyorum. Onları beslemek bambaşka bir duygu. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır diye düşünüyorum” dedi.

