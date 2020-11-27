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73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Seniha Karayel, annesinin vasiyetini yerine getirerek ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Seniha Karayel (73), annesi Huriye Karayel’in Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunması yönündeki vasiyetini yerine getirdi.

73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Seniha Karayel, annesinin vasiyetini yerine getirerek ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Seniha Karayel (73), annesi Huriye Karayel’in Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunması yönündeki vasiyetini yerine getirdi. Karayel, İzmit ilçesinde bulunan bir apartmandaki evini ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Mehmetçik Vakfı Bölge yöneticisi Emekli Albay Ümit Yücekan da Karayel’i evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi ile bağışçı belgesi takdim etti.

73 yaşındaki kadın ev ve dükkanını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

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