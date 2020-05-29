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74 gün sonra ilk Cuma namazı otoparkta kılındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Alaplı ilçesinde Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Çağalayan Cami önü Otopark alanında kılındı.

Alaplı ilçesinde Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Çağalayan Cami önü Otopark alanında kılındı. Cuma namazı öncesi Alaplı Belediyesi ekipleri maske dağıtarak namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.
Koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Alaplı’da ilk Cuma namazı Alaplı Çağlayan Cami önündeki Otopark alanında kılındı.
Günler öncesinde Cuma namazını kılınacağı otopark alanında hazırlıklara başlayan Alaplı Belediyesi, cuma namazının hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için 1,5 metrelik mesafenin ayarlanması amacıyla işaretleme çalışması yaptı. Alanın temizliğini namazın kılınacağı son saatlere kadar sürdüren ekipler, namaza gelen vatandaşlara maske dağıtarak ateşlerini ölçtü.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’de Cuma namazını otopark alanında cemaatle birlikte kıldı.

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