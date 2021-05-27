75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı

Sinop'ta kurulacak rüzgar enerji santrali için İzmir'den getirilen rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı.

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Samsun'un Vezirköprü ilçesinden geçti.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza - Vezirköprü - Durağan kara yolunda tırların güçlükle dönüş yapacağı virajlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.​​​​​​​

Vezirköprü'den geçen kanatların bir gün içinde Sinop'a ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz