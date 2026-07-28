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77 yaşında yerçekimine meydan okudu! "Çok güzelim, iyiyim"

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Kayseri’de gurbetçi Türkan Aktaş (77), ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Aktaş'ın, Ali Dağı’nda pilot Furkan Koçak eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş, kameraya yansıdı.

Gurbetçi Türkan Aktaş, kızı ve damadıyla birlikte Hollanda’dan memleketi Kayseri’ye geldi. Yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak ile Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı.

77 yaşında yerçekimine meydan okudu! "Çok güzelim, iyiyim" 1

“İNŞALLAH TANSİYONUMU YÜKSELTMEZ"

Havadaki halleri kamerayla kaydedilen Aktaş, “İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi? Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok” diyerek de kendini sakinleştirmeye çalıştı.

77 yaşında yerçekimine meydan okudu! "Çok güzelim, iyiyim" 2

Türkan Aktaş'ın yaklaşık 30 dakika süren havadaki yolculuğu, Harman Mahallesi'ndeki Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda sona erdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri paraşüt uçuş
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