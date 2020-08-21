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7’den 70’e açık sporu yaptılar

BİLECİK HABERLERİ  | 21.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenen açık hava sporunda 7’den 70’e her yaşta insan spor yapıyor.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde her hafta farkı mahallelerde yapılan açık sporu etkinliğine gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Bilecik’te düzenlenen açık hava sporunda 7’den 70’e her yaşta insan spor yapıyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde her hafta farkı mahallelerde yapılan açık sporu etkinliğine gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. “Açık Havada Spor” sloganıyla parklarda ve spor sahalarında düzenlenen etkinlikler Kasımpaşa Mahallesi ve Yeni TOKİ’lerde yapılan pilates ve step aerobik etkinliği ile devam etti. Hijyen ve sosyal mesafenin ön planda olduğu, hanımların hem spor yapabildiği hem de eğlenerek stres atabildiği güzel bir etkinlik olan açık sporu etkinliklerinde Bozüyüklü hanımlar alanında uzman eğitmenlerle birlikte Yeni Toki’lerdeki Basketbol Sahası’nda step areobik, Kasımpaşa Mahallesi tenis kortunda da pilates yaptılar. Spor programının öncesinde kullanılacak malzemelerin yıkanarak dezenfekte edildiği faaliyette ayrıca hemen etkinlik öncesinde katılımcıların ateş ölçümleri yapılıyor ve dezenfektanla hijyen sağlanıyor.

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