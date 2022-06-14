7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için hazırlıklarına başladı

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nin 2. ayağı için Macaristan'da kampa girdi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek Trophy Serisi'nin 2. ayağı için hazırlıklarına başladı.

Budapeşte'de kampa giren, teknik direktör Juan Gonzalez Mendia yönetimindeki 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor:

"Gamze Aksoy, Sedanur Bolat, Nermin Cem, Esen Gül, Melike Şahan, Nazlıcan Erdoğan, Gülnur Sak, Mihriban Dilmaç, Hülya Taşcı, Gülşah Çakmak, Vahide Kahraman, Saime Zeynep Aydın."



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