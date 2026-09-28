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8-0'lık mağlubiyet sonrası ayrılmıştı! Özhan Pulat'ın yeni takımı belli oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Eyüpspor'daki görevini bırakan Özhan Pulat için yeni bir dönem başlıyor.

8-0'lık mağlubiyet sonrası ayrılmıştı! Özhan Pulat'ın yeni takımı belli oluyor
Burak Kavuncu

Eyüpspor'daki görevinden ayrılan Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oluyor. 41 yaşındaki teknik adamın Mardin 1969 Spor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

MARDİN 1969 SPOR İLE PRENSİP ANLAŞMASI

8-0 lık mağlubiyet sonrası ayrılmıştı! Özhan Pulat ın yeni takımı belli oluyor 1

Eyüpspor'dan ayrılmasının ardından boşta bulunan Özhan Pulat'ın yeni takımı netleşiyor. 41 yaşındaki çalıştırıcının, 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor ile prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı.

Tarafların kalan detayları tamamlamasının ardından Pulat'ın resmi olarak Mardin ekibinin başına geçmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR'DAN 8-0 SONRASI AYRILDI

8-0 lık mağlubiyet sonrası ayrılmıştı! Özhan Pulat ın yeni takımı belli oluyor 2

Özhan Pulat, Eyüpspor'un Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından görevinden istifa etmişti.

Pulat'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük kariyerine kısa süre içerisinde yeni bir takımda devam etmesi bekleniyor.

MARDİN 1969 SPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda 12 puan topladı. Güneydoğu ekibi bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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