8-0'lık mağlubiyet sonrası ayrılmıştı! Özhan Pulat'ın yeni takımı belli oluyor

Eyüpspor'daki görevinden ayrılan Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oluyor. 41 yaşındaki teknik adamın Mardin 1969 Spor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Eyüpspor'dan ayrılmasının ardından boşta bulunan Özhan Pulat'ın yeni takımı netleşiyor. 41 yaşındaki çalıştırıcının, 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor ile prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı.
Tarafların kalan detayları tamamlamasının ardından Pulat'ın resmi olarak Mardin ekibinin başına geçmesi bekleniyor.
Özhan Pulat, Eyüpspor'un Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından görevinden istifa etmişti.
Pulat'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük kariyerine kısa süre içerisinde yeni bir takımda devam etmesi bekleniyor.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda 12 puan topladı. Güneydoğu ekibi bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.
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