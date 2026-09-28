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Kante'nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a yanıt

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin maliyeti üzerinden başlayan tartışmaya Ertan Torunoğulları da dahil oldu. Torunoğulları, Fransız yıldızın kulüp içindeki tartışmalarda gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kante'nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a yanıt
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan mali genel kurulunda transfer harcamalarına ilişkin yaptığı açıklamada N'Golo Kante'nin toplam maliyetinin 70 milyon euro olduğunu öne sürdü. Yıldırım'ın sözleri sonrasında Ertan Torunoğulları, deneyimli futbolcunun kamuoyu önünde tartışılmasına tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN KANTE'NİN MALİYETİNE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kante nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları ndan Aziz Yıldırım a yanıt 1

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulunda kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, kulübün transfer politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım; Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif ve Mert Günok için yapılan harcamaların toplamının 200 milyon euro seviyesinde olduğunu savundu. Eski başkan, özellikle Kante'nin maliyetine vurgu yaptı.

Yıldırım, Fransız futbolcunun performansıyla ilgili herhangi bir eleştirisinin bulunmadığını belirterek, Kante'nin toplam maliyetinin 70 milyon euro olduğunu söyledi.

MAAŞ VE DİĞER ÖDEMELERİ DE HESAPLADI

Kante nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları ndan Aziz Yıldırım a yanıt 2

Aziz Yıldırım, Kante'nin maaşı ile imza parasının toplamda 41 milyon 900 bin euro olduğunu iddia etti.

Bu rakama bonservis ve menajer ödemelerinin de eklenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, ayrıca vergi kaleminin de hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, transfer maliyetleriyle ilgili açıklamalarının ardından, kulüp içerisinde yapılan bazı değerlendirmelere de tepki gösterdi.

TORUNOĞULLARI'NDAN KANTE TEPKİSİ

Kante nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları ndan Aziz Yıldırım a yanıt 3

Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Torunoğulları, Kante'nin kulüp içerisinde yaşanan farklı tartışmaların sürekli bir parçası haline getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Torunoğulları, "Kulüpteki her tartışmada değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden herkes gibi ben de rahatsızım" ifadelerini kullandı.

"VERGİ DAHİL RAKAMLARIN SÖYLENMESİNİ MANİDAR BULUYORUM"

Kante nin maliyeti tartışma yarattı! Ertan Torunoğulları ndan Aziz Yıldırım a yanıt 4

Kante'nin maliyetinin vergi dahil şekilde açıklanmasına da değinen Torunoğulları, rakamların bu yöntemle daha yüksek gösterildiğini savundu.

Torunoğulları, "Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli yöneticinin açıklamalarının son bölümünde ise futbolcuların kamuoyu önünde tartışılmasına yönelik eleştiri yer aldı.

Torunoğulları, "Umarım futbolcularımızı kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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Aziz Yıldırım fenerbahçe N'Golo Kante Ertan Torunoğulları
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