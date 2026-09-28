SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Binalar yerle bir oldu: Arda Turan o anları paylaştı

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırılarda Dinamo Kiev Stadı’nın yanında bulunan bir sağlık merkezi vuruldu. Saldırının ardından bölgedeki görüntüleri paylaşan Arda Turan, yaşananların etkisini sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Binalar yerle bir oldu: Arda Turan o anları paylaştı
Cevdet Berker İşleyen

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılar sırasında Dinamo Kiev Stadı'nın hemen yanında bulunan bir sağlık merkezi hedef alındı.

Saldırının ardından bölgede hasar meydana gelirken, olay anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

ARDA TURAN PAYLAŞTI

Rusya dan Kiev e saldırı! Binalar yerle bir oldu: Arda Turan o anları paylaştı 1

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kiev'deki saldırının ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Turan'ın yayınladığı görüntülerde, saldırının bölgedeki etkileri ve sağlık merkezinin bulunduğu çevrede yaşananlar görüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a Kante yanıtı!Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a Kante yanıtı!
F.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli olduF.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kiev Arda Turan son dakika saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.