Rusya'dan Kiev'e saldırı! Binalar yerle bir oldu: Arda Turan o anları paylaştı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılar sırasında Dinamo Kiev Stadı'nın hemen yanında bulunan bir sağlık merkezi hedef alındı.

Saldırının ardından bölgede hasar meydana gelirken, olay anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kiev'deki saldırının ardından yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Turan'ın yayınladığı görüntülerde, saldırının bölgedeki etkileri ve sağlık merkezinin bulunduğu çevrede yaşananlar görüldü.

Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarında, Dinamo Kiev Stadı’nın yanında bulunan bir sağlık merkezi de hedef oldu.



Saldırı sonrası bölgedeki görüntüleri Arda Turan sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/hZFyVw6lYa