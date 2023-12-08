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8 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

08.12.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izleniyor. Büyük ödül için yarışmacılardan şef bıçakları ile yemek yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıvanç ve Sergen'in kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

Düelloyu kazanan takım ise 2.turda ödülü kazanmak için ter döktü.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan şef bıçağı ile yemek yapmalarını istedi.

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Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar şef bıçaklarıyla yemekler yaptılar. Seçtikleri bıçak dışında hiçbir alet kullanamayan yarışmacılardan en başarılı tabak yapanlar ikinci etaba kalacak ve sonrasında oynanacak olan oyunla da MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün sahibi belli olacak.

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