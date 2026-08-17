Altı Üstü İstanbul 10. bölümden yeni tanıtım! "Böyle susup bakışacak mıyız?"

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, onuncu bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Emir ve Naz'ın romantik sahneleri seyirciyi mest etti. "Ne yapacağız? Böyle susup bakışacak mıyız?" başlığıyla yayınlanan fragmana "Efsane romantizm", "Çok iyi", "Sevgi dolular", "Muhteşem ikili" yorumları yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 1O. BÖLÜM ÖZETİ

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar.

Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.