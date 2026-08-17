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Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi! Ünlü şarkıcı nikaha yetişemedi

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi. Hakim olan Ezgi Besen'in nikahında talihsiz bir durum yaşandı. Baba Ümit Besen kızının nikahında uçağa yetişemediği için yer alamadı.

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi! Ünlü şarkıcı nikaha yetişemedi

Ünlü sanatçı Ümit Besen'in ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile evlendi.

Geçen hafta İstanbul’daki yakınları için yatta düğün eğlencesi yapan çift, nikâh defterini Edirne-Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde gerçekleşen törende imzaladı.

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi! Ünlü şarkıcı nikaha yetişemedi 1

Edirne Sarayiçi Ağa Köşkü’nde gerçekleştirilen nikah ve düğün törenine, Besen ve Erbek ailelerinin yakınlarının yanı sıra yargı camiasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi! Ünlü şarkıcı nikaha yetişemedi 2

Ancak İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yapan Ümit Besen’in, Edirne’deki törende yer alamadığı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; sanatçı konser için bulunduğu Bodrum’da uçağa yetişemediği için nikaha katılamadı.

Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi! Ünlü şarkıcı nikaha yetişemedi 3
Ümit Besen sosyal medya hesabından ise düğünde kızıyla dans ettiği anları paylaşarak beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Besen
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