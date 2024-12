8 Aralık Pazar (bu akşam) Hangi Diziler Var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Pazar akşamları televizyon ekranları, heyecan dolu dizilere ev sahipliği yapıyor. 8 Aralık Pazar günü de reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler izleyicisiyle buluşuyor. "Bugün hangi diziler var?" veya "8 Aralık Pazar hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak edenler için, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 gibi popüler kanalların detaylı yayın akışlarını derledik.

Bugün kaçırmak istemediğiniz diziler ve programlar için rehberinizi hazırladık. 8 Aralık akşamı hangi diziler ve filmler ekranda, işte tüm detaylar!

PAZAR AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de RTÜK tarafından ceza alan Deha'nın yeni bölümü var.



Kanal D'de bu akşam Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni var.

Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü yer alacak.

Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.

8 ARALIK 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00

Siyah Kalp

10:00

Pazar Sürprizi

13:00

Bahar-Tekrar

15:30

Deha-Tekrar

18:25

Hafta Sonu Ana Haber

20:00

Deha- Yeni Bölüm

00:15

Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30

atv’de Hafta Sonu

10: 00

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11: 20

Dizi TV

12: 10

Kuruluş Osman

14: 50

Yok Artık 2 / Yerli Sinema

16: 40

Holding

19: 00

atv Ana Haber

20: 00

Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20

Holding

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Afili Aşk

08:30

Konuştukça

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda ile Omuz Omuza

14:45

İnci Taneleri

16:30

Uzak Şehir

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

19:30

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

22:15

Annem Ankara

00:45

Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Ekonomi Arası

11.20

Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00

Kızıl Goncalar

16.00

Hudutsuz Sevda

19.00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Kızıl Goncalar

23.30

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.30

Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00

İki Aile

08:15

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00

Ada Masalı

11:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15

Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15

Sahipsizler

19:00

Star Haber

20:00

Çok Güzel Hareketler 2

23:30

Sahipsizler

02:00

Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00

Türkiye'nin Doktorları

09:00

Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00

Asi Kabadayı

12:15

Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15

MasterChef Türkiye

20:00

MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.20

Alparslan: Büyük Selçuklu

10.25

Kod Adı Kırlangıç

11.45

Enine Boyuna

13.00

Şehrime Hoş Geldiniz

14.05

Gönül Dağı

17.30

Kod Adı Kırlangıç

19.00

Ana Haber

20.00

Teşkilat

00.15

3'te 3