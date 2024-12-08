8 Aralık Pazar (bu akşam) Hangi Diziler Var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Pazar akşamları televizyon ekranları, heyecan dolu dizilere ev sahipliği yapıyor. 8 Aralık Pazar günü de reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler izleyicisiyle buluşuyor. "Bugün hangi diziler var?" veya "8 Aralık Pazar hangi diziler yayınlanıyor?" diye merak edenler için, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 gibi popüler kanalların detaylı yayın akışlarını derledik.
Bugün kaçırmak istemediğiniz diziler ve programlar için rehberinizi hazırladık. 8 Aralık akşamı hangi diziler ve filmler ekranda, işte tüm detaylar!
Bu akşam Show TV'de RTÜK tarafından ceza alan Deha'nın yeni bölümü var.
Kanal D'de bu akşam Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni var.
Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü yer alacak.
Atv'de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster var.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Bahar-Tekrar
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12: 10
Kuruluş Osman
14: 50
Yok Artık 2 / Yerli Sinema
16: 40
Holding
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20
Holding
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
08:30
Konuştukça
09:45
Magazin D Pazar
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45
İnci Taneleri
16:30
Uzak Şehir
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
19:30
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
22:15
Annem Ankara
00:45
Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Kızıl Goncalar
16.00
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
Kızıl Goncalar
23.30
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.30
Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00
İki Aile
08:15
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sahipsizler
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sahipsizler
02:00
Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Asi Kabadayı
12:15
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15
MasterChef Türkiye
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.20
Alparslan: Büyük Selçuklu
10.25
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Şehrime Hoş Geldiniz
14.05
Gönül Dağı
17.30
Kod Adı Kırlangıç
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat
00.15
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