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  4. 8 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel 'Bahar detoksu'nu paylaştı... Yumurtanın içine bakın ne koydu

8 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel 'Bahar detoksu'nu paylaştı... Yumurtanın içine bakın ne koydu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 13:32
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo vererek eski fiziğine kavuşmuştu. Formunu korumak için diyetisyenle beslenmeye devam eden Korel 'bahar detoksu' yapıyor. Korel formunu nasıl koruduğunu da takipçileriyle paylaştı.

8 ayda 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel 'Bahar detoksu'nu paylaştı... Yumurtanın içine bakın ne koydu

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı. Üçüncü defa anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Saçları sarıya boyatan güzel oyuncu 8 ayda 20 kilo vererek de eski formunu dönmüştü.

Ekran Alıntısı

Bir hayli zayıflayan Korel formunu korumak için diyetisyeniyle görüşmeye devam ediyor.

Şu sıralar 'Bahar detoksu' yapan Korel formunu nasıl koruduğuna dair detayları da paylaştı.

ZERDEÇAL VE KARABİBER DETAYI

İlk öğününü paylaşan Bergüzar Korel yumurtaya karabiber ve zerdeçal koyarak dikkat çekti.
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Korel detoks sırasında akşam yemek yemediği için (yemek yerine 1 orta boy muz, 12 adet çilek, 2 dilim beyaz peynir ve1 avuç yer fıstığı yiyor) zorlandığını da itiraf etti. Korel şu sıralar yememek için suyla kendini oyaladığını da söyledi.
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