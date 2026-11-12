Yeraltı'nda 'külotlu çorap' detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Yeraltı dizisinin yeni bölümü yine X'te konuşuldu. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, İsmail Hacıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Melek’in doğum günü, yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturdu.

Haydar Ali ve Ceylan'ın Melek'e sürpriz yaptığı anlar ise X'te çok konuşuldu. İkilinin uyumu konuşuluyorken sahne geçisinde yapılan hata da gözden kaçmadı.

İlk sahnede Ceylan'ın mini eteğinin altında olan külotlu çorap sahne geçisinde yoktu. Bu durum seyircinin dikkatinden kaçmayınca eleştiriler de gecikmedi.

Sosyal medyada "İzleyicilerin zekâlarını saygı duyun", "Göz göre göre kurgu faciası", "Bunu nasıl fark etmediniz?", "Çok saçma olmuş" yorumları yapıldı.

