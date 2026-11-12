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Yeraltı'nda 'külotlu çorap' detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti

NOW TV'nin fenomen dizisi Yeraltı 22. bölümüyle 11 Kasım akşamı ekrana geldi. Dizide Ceylan'ın yer aldığı bir sahnedeki hata gözden kaçmadı. Bir sahne geçisinde külotlu çorabın yok olmasına seyirciden eleştiri yağdı.

Yeraltı'nda 'külotlu çorap' detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti
Nebahat Kübra Akalın

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Yeraltı dizisinin yeni bölümü yine X'te konuşuldu. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, İsmail Hacıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Melek’in doğum günü, yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturdu.

Haydar Ali ve Ceylan'ın Melek'e sürpriz yaptığı anlar ise X'te çok konuşuldu. İkilinin uyumu konuşuluyorken sahne geçisinde yapılan hata da gözden kaçmadı.

Yeraltı nda külotlu çorap detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti 1

İlk sahnede Ceylan'ın mini eteğinin altında olan külotlu çorap sahne geçisinde yoktu. Bu durum seyircinin dikkatinden kaçmayınca eleştiriler de gecikmedi.

Yeraltı nda külotlu çorap detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti 2

Sosyal medyada "İzleyicilerin zekâlarını saygı duyun", "Göz göre göre kurgu faciası", "Bunu nasıl fark etmediniz?", "Çok saçma olmuş" yorumları yapıldı.
Yeraltı nda külotlu çorap detayı gözden kaçmadı! Seyirci sitem etti 3

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