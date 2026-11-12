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Bahar Candan imaj değiştirdi! 'Böyle daha zekiyim'

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni görünümüyle takipçilerinin karşısına çıkan Candan, değişiminin nedenini de açıkladı.

Bahar Candan imaj değiştirdi! 'Böyle daha zekiyim'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden Bahar Candan, bu kez tarzındaki değişiklikle adından söz ettirdi.

Alışılmış görünümünden uzaklaşarak saçlarını siyaha boyatan Candan, son halini takipçileriyle paylaştı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü isim, yeni görünümü hakkında açıklamada bulundu.

Bahar Candan imaj değiştirdi! Böyle daha zekiyim 1

'BÖYLE DAHA ZEKİYİM'

Bahar Candan; 'Saçlarım siyah olduğunda daha zeki olduğuma karar verdim. Sarışınken dalgınım' ifadelerini kullandı.

Bahar Candan imaj değiştirdi! Böyle daha zekiyim 2

Candan sözlerini 'Siyah herkesin kullanabileceği bir renk değildir. Aslında çok basit gibi durur ama en ağır renktir.' diyerek noktaladı.

Bahar Candan imaj değiştirdi! Böyle daha zekiyim 3

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Bahar Candan
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