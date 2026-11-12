Bahar Candan imaj değiştirdi! 'Böyle daha zekiyim'

Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden Bahar Candan, bu kez tarzındaki değişiklikle adından söz ettirdi.

Alışılmış görünümünden uzaklaşarak saçlarını siyaha boyatan Candan, son halini takipçileriyle paylaştı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü isim, yeni görünümü hakkında açıklamada bulundu.

'BÖYLE DAHA ZEKİYİM'

Bahar Candan; 'Saçlarım siyah olduğunda daha zeki olduğuma karar verdim. Sarışınken dalgınım' ifadelerini kullandı.

Candan sözlerini 'Siyah herkesin kullanabileceği bir renk değildir. Aslında çok basit gibi durur ama en ağır renktir.' diyerek noktaladı.