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8 bin 500 ton tehlikeli atık bertaraf edildi

19.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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8 bin 500 ton tehlikeli atık bertaraf edildi

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde 8 bin 500 kilogram tehlikeli ve kimyasal atığı ilçe genelinden topladı, İZAYDAŞ’a teslim ederek bertarafını sağladı.Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; yıl içerisinde kamu binaları, okullar, ev ve sitelerde oluşan boya atıkları, izolasyon ve çatı malzemeleri vb.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde 8 bin 500 kilogram tehlikeli ve kimyasal atığı ilçe genelinden topladı, İZAYDAŞ’a teslim ederek bertarafını sağladı.
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; yıl içerisinde kamu binaları, okullar, ev ve sitelerde oluşan boya atıkları, izolasyon ve çatı malzemeleri vb. tehlikeli ve kimyasal atıkları Atık Getirme Merkezi’nde güvenli şekilde depoluyor. Depolanan bu atıklar daha sonra özel araçlarla Türkiye’nin en büyük tehlikeli ve kimyasal atık tesisi olan İZAYDAŞ’a teslime diliyor. Güvenli bir şekilde yürütülen bu çalışma kapsamında Körfez’de 2020 yılında ilçe genelinde 8 bin 500 kilogram tehlikeli ve kimyasal atık toplandı ve bertarafı için İZAYDAŞ’a teslim edildi.

8 bin 500 ton tehlikeli atık bertaraf edildi

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