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8 farklı menajer Balotelli için Fenerbahçe'ye teklif yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.12.2018 09:41 | Son Güncelleme

Devre arası transfer dönemi için gözünü karartan Fenerbahçe, menajerlerin de ilgisini çekti.

8 farklı menajer, Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirmek için kulübe teklif yaptı.

''Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirebiliriz!''

Ali Koç’un ''gözümü karartacağız'' açıklamasını yaptığı günden bu yana menajerler Fenerbahçe’nin kapısını aşındırıyor...

Ali Koç’un ''gözümü karartacağız'' açıklamasını yaptığı günden bu yana menajerler Fenerbahçe’nin kapısını aşındırıyor...

Geçtiğimiz gün enteresan bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz gün enteresan bir gelişme yaşandı.

L’Equipe’in, ''Mario Balotelli, Ocak ayında Nice'den ayrılacak'' haberinin ardından tam 8 farklı menajer İtalyan oyuncuyu Fenerbahçe’ye getirebileceğini belirterek kulübü aradı.

L’Equipe’in, ''Mario Balotelli, Ocak ayında Nice'den ayrılacak'' haberinin ardından tam 8 farklı menajer İtalyan oyuncuyu Fenerbahçe’ye getirebileceğini belirterek kulübü aradı.

8 menajerin tamamının kulübe gönderdikleri teklif mektuplarına yetki belgelerini eklemesi ise herkesin kafasını karıştırdı.

8 menajerin tamamının kulübe gönderdikleri teklif mektuplarına yetki belgelerini eklemesi ise herkesin kafasını karıştırdı.

Çünkü bazı yetki belgeli tekliflerin birinde Balotelli için 18 ay için 5 milyon Euro istenirken, bir diğerinde ise 6 aylık dönem için 5 milyon Euro istenmesi dikkat çekti.

Çünkü bazı yetki belgeli tekliflerin birinde Balotelli için 18 ay için 5 milyon Euro istenirken, bir diğerinde ise 6 aylık dönem için 5 milyon Euro istenmesi dikkat çekti.

Tüm menajerlerin ortak noktası ise Nice’le yapılacak transfer görüşmeleri için yetki talep etmeleri oldu. (FOTOSPOR)

Tüm menajerlerin ortak noktası ise Nice’le yapılacak transfer görüşmeleri için yetki talep etmeleri oldu. (FOTOSPOR)
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balotelli Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç

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