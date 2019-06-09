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8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan'ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı. Cesette bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.

8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göletinde vatandaşlar tarafından görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.

BELİNE BAĞLI TORBADA TAŞLAR ÇIKTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya getirilen 9 çocuk babası Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogram ağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Osman Doğan’ın beline bağlı olan torba içerisinde çıkan taşların olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu akıllarda soru işareti olarak bıraktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Osman Doğan

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