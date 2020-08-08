YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 8 helikopter 1 uçak yangına müdahale ediyor

8 helikopter 1 uçak yangına müdahale ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla’nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de tüm birimleri ile özellikle zeytinlik alanda söndürme çalışmasına katıldı.
Saat 14.30 sıralarında Milas Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiindeki zeytinlik alanda başlayan yangına önce Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı. Yangına önce havadan Milas ve Bodrum’da konuşlu iki helikopter havadan müdahale etti. Karadan bölgedeki tüm arazöz ve işçiler yangın bölgesine sevk edildi.
Yangın rüzgarın şiddeti ile büyümesi sonrası Marmaris, Nazilli ve Fethiye’den takviye helikopter gönderildi. Sık çam ormanlarının bulunduğu alanda büyüyen orman yangınına Antalya ve İzmir den takviye uçak ve helikopterler müdahale etti. Havadan toplam 10 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmasına katılırken, yerden de çok sayıda arazöz, su tankı ve işçi müdahalesini sürdürüyor. Milas yangını sürürken İzmir ve Fethiye’de de orman yangını çıkması üzerine bir uçak ve iki helikopter diğer bölgelere sevk edildi.
Çıkış nedeni belirlenemeyen ve önce zeytinlik alanda başlayan yangının yerleşim birimi dışında oludğu açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bodrum’da İlginç İddia

Bodrum’da İlginç İddia

Trafik Tartışmasında Öğretmene Dayak Suçlaması

Trafik Tartışmasında Öğretmene Dayak Suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.